Deutsche Börse lance une offre de 3,9 MdsE sur le danois SimCorp

Deutsche Börse lance une offre de 3,9 MdsE sur le danois SimCorp













BERLIN, 27 avril (Reuters) - L'opérateur boursier allemand Deutsche Börse a lancé jeudi une offre de 3,9 milliards d'euros pour acquérir l'éditeur de logiciels financiers danois SimCorp SA pour renforcer son offre de services pour ses clients. Deutsche Börse indique dans un communiqué avoir fait une offre en numéraire pour racheter l'intégralité du capital de SimCorp au prix de 735 couronnes danoises (98,60 euros) par action. L'opérateur boursier indique disposer d'un prêt-relais pour financer la transaction. A la Bourse de Francfort, le titre Deutsche Börse abandonnait plus de 6% vers 10h00, tandis qu'à Copenhague, l'action SimCorp grimpait de près de 39% au même moment. "Le conseil d'administration de SimCorp a décidé à l'unanimité de recommander aux actionnaires de SimCorp d'accepter l'offre", fait savoir l'entreprise danoise dans un communiqué. SimCorp, qui compte plus de 2.200 salariés, a dégagé l'an dernier un bénéfice d'exploitation de 126 millions d'euros avec un chiffre d'affaires de 561 millions d'euros. (Rédigé par Rachel More, version française Matthieu Protard, édité par Kate Entringer)