Deutsche Bank voit le pic du taux de dépôt de la BCE à 3,75%

Deutsche Bank voit le pic du taux de dépôt de la BCE à 3,75%













LONDRES, 22 février (Reuters) - Deutsche Bank a relevé mercredi sa prévision du taux final de dépôt de la Banque centrale européenne (BCE) de 3,25% à 3,75%. Les économistes de la banque allemande indiquent dans une note s'attendre à une nouvelle augmentation de 50 points de base de ce taux à l'issue des réunions de la BCE en mars et mai. Ils prévoient ensuite un relèvement limité à 25 points de base en juin. Leur prévision précédente était d'une hausse de 50 points en mars et une autre de 25 points en mai, dernier relèvement d'un cycle de resserrement monétaire entamé en juillet dernier, lorsque le taux de dépôt était encore négatif. La BCE a porté ce mois-ci son taux de dépôt à 2,5% et laissé entendre qu'elle procéderait à une nouvelle hausse d'un demi-point le mois prochain. (Reportage Dhara Ranasinghe; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)