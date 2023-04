Deutsche Bank veut supprimer des emplois et réduire le nombre de membres du directoire

Deutsche Bank veut supprimer des emplois et réduire le nombre de membres du directoire













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Deutsche Bank prévoit de réduire à 9 contre 10 le nombre de membres de son directoire et de supprimer des emplois dans le domaine des infrastructures et de la banque privée afin de réduire les coûts, a dit jeudi à Reuters une source proche du groupe. La première banque allemande, qui doit présenter ses résultats trimestrielles le 27 avril prochain, a refusé de commenter ces projets. Selon la source, les mesures de réduction des coûts n'affecteraient pas les plans de remplacement du vice-président du directoire Karl von Rohr, dont la banque a déclaré mardi qu'elle ne renouvellerait pas son contrat après octobre. Le président du directoire Christian Sewing a dit en février qu'il ne pouvait exclure des suppressions d'emplois. La banque a achevé sa transformation à la fin de 2022 avec un meilleur coefficient d'exploitation, qui reste toutefois élevé par rapport à d'autres banques européennes. Le projet de remaniement a été révélé en premier lieu par l'agence Bloomberg. (Reportage de Marta Orosz, rédigé par Madeline Chambers, version française Diana Mandiá, édité par Matthieu Protard)