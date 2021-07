Deutsche Bank relève ses objectifs après avoir battu les attentes au T2

Crédit photo © Reuters

FRANKFORT (Reuters) - Deutsche Bank a publié mercredi un bénéfice net meilleur que prévu au titre du deuxième trimestre, ses activités de trading ayant surpassé celle de ses concurrents, et relevé ses perspectives de revenus pour l'année prochaine.

La première banque allemande enregistre un bénéfice pour le quatrième trimestre consécutif, une première depuis 2012. Deutsche Bank a cumulé 8,2 milliards d'euros de pertes au cours des dix dernières années.

Le directeur financier, James von Moltke, s’est dit optimiste quant aux perspectives de la banque, qui s’attend maintenant à un revenu annuel proche de 25 milliards d'euros en 2022, contre 24,4 milliards d'euros précédemment annoncés.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 692 millions d'euros, contre une perte de 77 millions d'euros un an plus tôt, un chiffre supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur un bénéfice de 372 millions d'euros.

Les résultats sont une bonne nouvelle pour le président du directoire, Christian Sewing, qui a lancé en 2019 une importante restructuration impliquant le licenciement de 18.000 personnes dans l'espoir de renouer avec la rentabilité.

La banque a toutefois abandonné son objectif clé de réduction des coûts à 16,7 milliards d'euros d'ici 2022 après avoir enregistré des coûts inattendus ces derniers mois.

Deutsche Bank dit vouloir se concentrer maintenant sur un objectif de 70% pour son ratio rapportant les coûts aux revenus.

"Notre priorité est maintenant de poursuivre notre mise en oeuvre de cette transformation avec discipline, trimestre par trimestre", a déclaré Christian Sewing dans un communiqué.

Les résultats de la Deutsche Bank ont été soutenus par une réduction des provisions pour créances douteuses liée à la pandémie de coronavirus. Les provisions pour pertes sur crédit se sont élevées à 75 millions d'euros, contre 761 millions d'euros un an plus tôt.

L'activité de conseil financier de la banque d'investissement s'est distinguée, grâce au dynamisme sur les marchés de capitaux, avec des revenus en hausse de 166% à 111 millions d'euros.

Les revenus globaux de la banque d’investissement ont cependant diminué de 11% au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, à 1,8 milliard d'euros.

Il s'agit de la plus forte baisse depuis la restructuration de Deutsche Bank il y a deux ans, mais ses concurrents américains ont connu une baisse encore plus marquée sur le trimestre pour leurs divisions similaires.

Les profits réalisés par la banque d'investissement, la principale source de revenus du groupe, avaient permis à la banque de dégager un léger bénéfice sur l’exercice 2020, le premier depuis 2014.

À la Bourse de Francfort, l'action Deutsche Bank affichait une hausse de 0,5% à la mi-journée.

