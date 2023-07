Deutsche Bank : Le bénéfice net recule de 27% au T2 avec la banque d'investissement

FRANKFURT, 26 juillet (Reuters) - Deutsche Bank a fait état mercredi d'une baisse de 27% de son bénéfice net au deuxième trimestre, pénalisé par sa banque d'investissement, mais moins importante que prévu car la hausse des taux d'intérêts a profité à sa banque de détail. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 763 millions d'euros, contre 1,046 milliard d'euros un an plus tôt, mais supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur un bénéfice d'environ 571 millions d'euros. Le prêteur allemand a revu à la baisse ses perspectives pour la banque d'investissement et s'attend dorénavant à des revenus légèrement en baisse en 2023. Il s'attendait auparavant à une stabilité. (Reportage Tom Sims et Matthias Inverardi, Version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)