Deutsche Bank : Le bénéfice net recule de 27% au T2

(Précisions) FRANCFORT, 26 juillet (Reuters) - Deutsche Bank a fait état mercredi d'une baisse de 27% de son bénéfice net au deuxième trimestre, pénalisé par sa banque d'investissement, mais moins importante que prévu car la hausse des taux d'intérêts a profité à sa banque de détail. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 763 millions d'euros, contre 1,046 milliard d'euros un an plus tôt, mais supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur un bénéfice d'environ 571 millions d'euros. Le prêteur allemand a revu à la baisse ses perspectives pour la banque d'investissement et prévoit désormais des revenus légèrement en baisse en 2023. Il s'attendait auparavant à une stabilité. Deutsche Bank a également fait face à une augmentation des coûts non opérationnels au cours du trimestre, en partie en raison de l'augmentation des frais de litige et des indemnités de licenciement. Ces chiffres soulignent des tendances plus générales dans le secteur bancaire mondial, les banques d'investissement étant en difficulté en raison de l'arrêt des transactions, tandis que les taux d'intérêt plus élevés sont une aubaine pour d'autres divisions. Malgré la baisse des bénéfices, la banque a enregistré son douzième trimestre consécutif de bénéfices, après des années de pertes. (Reportage Tom Sims et Matthias Inverardi, Version française Stéphanie Hamel et Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)