Deutsche Bank : Le bénéfice dépasse les estimations au premier trimestre, licenciements attendus

Deutsche Bank : Le bénéfice dépasse les estimations au premier trimestre, licenciements attendus













Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - Deutsche Bank a fait état jeudi d'une hausse de 9% de son bénéfice au premier trimestre, supérieur aux prévisions, la hausse des taux d'intérêt ayant compensé la baisse des revenus de la banque d'investissement, et a annoncé des licenciements dans le cadre de sa politique de réduction des coûts. Le bénéfice net attribuable s'est élevé à 1,158 milliard d'euros. Les analystes tablaient sur un bénéfice à environ 977 millions d'euros. Ces résultats marquent le 11e trimestre consécutif de bénéfices pour la plus grande banque allemande, sa plus longue depuis au moins dix ans. "Nous sommes en bonne voie pour atteindre ou dépasser nos objectifs pour 2025", a déclaré Christian Sewing, président du directoire de Deutsche Bank. La division banque d'investissement a signalé une baisse de 19% de ses revenus, ce qui est inférieur aux attentes. En revanche, ceux des divisions banque d'affaires et de détail ont dépassé les attentes. Le groupe, a également annoncé un nombre indéterminé de suppressions d'emplois hors relation client, l'une des nombreuses mesures visant à réduire davantage les coûts dans les années à venir. Deutsche Bank a annoncé qu'elle commencerait à réduire de 5% le personnel cadre qui n'est pas en relation avec les clients au cours du deuxième trimestre. (Reportage Tom Sims et Marta Orosz ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)