Deutsche Bank : Le bénéfice chute moins que prévu au T4

FRANCFORT, 1er février (Reuters) - Deutsche Bank a fait état jeudi d'une baisse de 30% de son bénéfice au quatrième trimestre, les coûts de restructuration et d'autres dépenses exceptionnelles ayant pris le dessus sur les gains de revenus, mais la chute n'a pas été aussi importante que les analystes le craignaient. La plus grande banque allemande a également annoncé un plan de rachat d'actions et le versement d'un dividendes pour un montant total de 1,6 milliard d'euros et a revu à la hausse ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires. Le groupe a également déclaré prévoir la suppression d'environ 3.500 emplois. Le bénéfice net, part du groupe, s'est élevé à 1,26 milliard d'euros au cours du trimestre, contre 1,803 milliard d'euros il y a un an, et au dessus des attentes des analystes, qui tablaient sur un bénéfice d'environ 700 millions d'euros. Le bénéfice pour 2023 est quant à lui tombé à 4,21 milliards d'euros, contre 5,03 milliards d'euros un an plus tôt, alors que les analystes s'attendaient à 3,664 milliards d'euros. La baisse du bénéfice trimestriel est la plus importante depuis que les revenus de la banque se sont stabilisés en début de décennie, après des années de pertes. Ces chiffres marquent néanmoins le 14e trimestre consécutif de bénéfices et la quatrième année consécutive de bénéfices. Le régulateur financier allemand BaFin a récemment averti que l'année 2024 serait moins propice pour les bénéfices des banques en raison de la crise immobilière qui risque de rendre certains prêts irrécouvrables. Malgré tout, Deutsche Bank s'est montré optimiste, relevant son objectif de taux de croissance annuel composé de 3,5% à 4,5% à 5,5% et 6,5% à 6,5%. Le président du directoire Christian Sewing s'est dit "fermement convaincu" que Deutsche Bank pourrait atteindre ses objectifs pour 2025. (Reportage Tom Sims et Frank Siebelt; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)