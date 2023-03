Deutsche Bank a versé 8,9 millions d'euros à son président du directoire en 2022

ZURICH, 17 mars (Reuters) - Deutsche Bank a versé au président du directoire, Christian Sewing, 8,9 millions d'euros en 2022, soit une légère augmentation par rapport à la rémunération de 8,8 millions d'euros de l'année précédente, a annoncé la première banque allemande vendredi. Le montant des primes pour l'ensemble de la banque s'élevait à 2,1 milliards d'euros, soit un montant pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente. (Reportage Tom Sims et Marta Orosz ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)