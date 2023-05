Dette US : Un texte prêt à être soumis au Congrès, dit Biden

(Actualisé avec précisions) par Moira Warburton, Diane Bartz et Idrees Ali WASHINGTON, 29 mai (Reuters) - Le président américain Joe Biden a annoncé dimanche avoir finalisé un accord budgétaire avec le "speaker" de la Chambre des représentants Kevin McCarthy afin de suspendre jusqu'au 1er janvier 2025 le plafond de la dette des Etats-Unis, indiquant qu'un texte était prêt à être soumis au vote du Congrès. "Cet accord est une bonne nouvelle (...) pour le peuple américain", a-t-il dit devant des journalistes à la Maison blanche après s'être entretenu par téléphone avec Kevin McCarthy pour régler les derniers détails de l'accord provisoire que le président démocrate et le plus haut représentant républicain au Congrès avaient trouvé samedi soir. Après des semaines de négociations tendues entre la Maison blanche et les républicains, il appartient désormais au Congrès, où chaque parti contrôle étroitement une chambre, d'approuver cet accord avant le 5 juin - date à compter de laquelle, selon le département américain du Trésor, le gouvernement fédéral pourrait ne plus être en mesure d'effectuer des paiements. "J'exhorte fermement les deux chambres à approuver cet accord", a dit dimanche Joe Biden, ajoutant s'attendre à ce que Kevin McCarthy rassemble les voix nécessaires au Congrès. Plus tôt dans la journée, Kevin McCarthy a prédit qu'il disposerait du soutien d'une majorité d'élus républicains. Le chef de file des démocrates à la Chambre, Hakeem Jeffries, a dit anticiper que ses pairs approuvent l'accord. Alors que certains républicains ultra-conservateurs et des démocrates de l'aile progressiste ont critiqué l'accord, l'avenir de celui-ci devrait dépendre des élus modérés dans chaque camp. Les républicains sont majoritaires à la Chambre des représentants avec 222 sièges contre 213, tandis que les démocrates contrôlent le Sénat avec 51 sièges contre 49. L'accord conclu par Joe Biden et Kevin McCarthy prévoit la suspension du plafond de la dette jusqu'au 1er janvier 2025, une limite des dépenses dans les budgets 2024 et 2025, ainsi que la réattribution de mesures d'aide liées au COVID non-utilisées, notamment. Le chef de file des républicains au Sénat, Mitch McConnell, a salué l'accord et appelé les sénateurs à approuver le texte rapidement une fois que celui-ci sera transmis par la Chambre des représentants. (Reportage Moira Warburton, Steve Holland, Diane Bartz, Daphne Psaledakis, Richard Cowan, Trevor Hunnicutt et Idrees Ali; version française Jean Terzian)