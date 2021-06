Détroit : Stellantis dévoile sa nouvelle usine Jeep dans l'ancienne capitale de l'automobile

Crédit photo © Reuters

DETROIT (Reuters) - Stellantis a ouvert jeudi les portes de sa nouvelle usine d'assemblage à Détroit, aux États-Unis, la première construite depuis 1991 à "Motor City", l'ancienne capitale mondiale de l'automobile.

Sur les chaînes de montage défilent les Grand Cherokee L de la marque Jeep, détenue par Fiat Chrysler avant que le constructeur italo-américain ne fusionne avec le groupe PSA pour former le quatrième constructeur automobile mondial en janvier dernier sous le nom de Stellantis.

Jusqu'à présent, les Grand Cherokee n'offraient que cinq places assises. Avec ce nouveau modèle qui peut embarquer sept passagers sur trois rangées de sièges, Jeep peut affronter des concurrents tels que l'Explorer de Ford Motor, le GMC Acadia de General Motors et des SUV plus grands de marques européennes et japonaises.

L'usine, qui a commencé à assembler des véhicules en mars, fonctionne maintenant en trois-huit, trois équipes se succédant chaque jour, a déclaré le directeur de l'usine, Michael Brieda.

Ce complexe, d'une valeur de 1,6 milliard de dollars (1,32 milliard d'euros) s'étend sur près de 180.000 m2, et devrait fournir 5.000 emplois dans une ville dévastée par le chômage.

Selon l'entreprise, environ 2.100 habitants de Detroit ont été embauchés.

Stellantis dispose à présent à Détroit de deux usines adjacentes capables de construire 500.000 modèles Grand Cherokee ou plus par an. L'usine voisine, Jefferson North Jeep, a été construite en 1991 et était jusqu'à présent la plus récente usine d'assemblage de Motor City.

Mario Holmes, qui a supervisé le développement du Grand Cherokee L, a déclaré que beaucoup d'efforts ont été déployés pour concevoir une nouvelle architecture plus efficace qui utilise l'aluminium et l'acier à haute résistance pour réduire le poids du véhicule.

Michael Brieda a précisé qu'il n'avait eu aucun problème pour obtenir suffisamment de semi-conducteurs pour ce nouveau modèle, alors même que Stellantis a dû fermer d'autres chaînes de montage face à la pénurie mondiale de puces.

(Joe White, version française Kate Entringer)