Détérioration surprise du moral des investisseurs en Allemagne (ZEW)

BERLIN, 18 avril (Reuters) - Le sentiment des investisseurs en Allemagne a accusé une baisse inattendue en avril, montre mardi l'enquête mensuelle de l'institut d'études économiques ZEW. L'indice mesurant le moral des investisseurs a reculé à 4,1 après 13,0 en mars. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une amélioration à 15,1. "Les experts des marchés financiers restent inquiets (...) D'une part, ils s'attendent à une attitude plus prudente des banques en matière d'octroi de crédits. D'autre part, les taux d'inflation toujours élevés et la politique monétaire internationale restrictive pèsent sur la situation", a commenté Achim Wambach, le président de l'institut ZEW. Le sous-indice du jugement des investisseurs sur la situation actuelle s'est établi à -32,5 après -46,5 et un consensus Reuters à -40,0. (Rachel More et Miranda Murray, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)