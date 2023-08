Détenue en Chine, une journaliste australienne écrit une "lettre d'amour" à son pays

Crédit photo © Reuters

par Kirsty Needham (Reuters) - La journaliste australienne Cheng Lei, détenue en Chine pour avoir "mis en danger la sécurité nationale", a écrit une "lettre d'amour" à son pays relayée jeudi par des diplomates australiens. Cheng Lei, 48 ans, était un visage connu de la télévision d'Etat chinoise avant d'être arrêtée en août 2020. La "lettre d'amour à 25 millions de personnes" est sa première déclaration publique depuis sa disparition. Elle a été dictée par ses soins à des diplomates lors d'une visite consulaire et publiée par son partenaire. "Dans ma cellule, le soleil brille à travers la fenêtre mais je ne peux me tenir sous ses rayons que dix heures par an (...) Je n'ai pas vu un arbre en trois ans", écrit Cheng Lei dans sa lettre. "Mes enfants me manquent plus que tout", conclut dans sa lettre Cheng Lei, qui a émigré avec sa famille en Australie depuis la Chine à l'âge de 10 ans. Cheng Lei n'a toujours pas été condamnée officiellement, plus d'un an après avoir été jugée pour avoir fourni des secrets d'Etat à un autre pays, lors d'une audience à huis clos dans un tribunal de Pékin. Le gouvernement australien a plusieurs fois partagé son inquiétude quant à la détention de la journaliste dans un contexte tendu sur les plans économique et diplomatique entre les deux pays. La Chine a levé cette semaine des sanctions sur l'orge australienne, ouvrant peut-être la voie à un séjour en Chine du Premier ministre Anthony Albanese. (Version française Zhifan Liu)