Désaveu pour Macron sous la pression de la Nupes et du RN

par Elizabeth Pineau et Marc Angrand

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a essuyé dimanche un revers aux lourdes conséquences politiques, son camp échouant loin de la majorité absolue à l'Assemblée nationale, un scénario qui va contraindre le gouvernement à des compromis et pourrait freiner la marche des réformes voulues par le chef de l'Etat.

Le second tour des élections législatives françaises, marqué par une forte abstention de l'ordre de 54%, est en revanche synonyme de pari réussi pour la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes), alliance de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon, et de percée historique pour le Rassemblement national, qui deviendrait la troisième force politique de la chambre basse.

Si les estimations se confirment, le camp présidentiel n'aura qu'une majorité très relative qui l'obligera à composer avec d'autres forces politiques, comme Les Républicains, pour faire adopter les textes au Parlement.

Ifop-Fiducial pour TF1 et LCI prédit à la confédération présidentielle "Ensemble" - composée des partis Renaissance, MoDem, Horizons et Agir notamment - entre 210 et 250 sièges, Opinionway entre 200 et 260, et Elabe entre 205 et 235. Loin de la majorité absolue de 289 sièges.

La Nupes, issue de l'accord entre La France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste et les écologistes, aurait entre 150 à 180 élus selon Ifop, entre 160 et 200 pour Opinionway et entre 170 à 190 pour Elabe.

Le Rassemblement national, finaliste de la dernière élection présidentielle avec Marine Le Pen, aurait entre 80 à 100 élus selon l'Ifop, entre 60 et 100 pour OpinionWay, entre 75 et 95 pour Elabe.

Les Républicains et leurs alliés peuvent espérer entre 60 à 70 députés, entre 65 et 80 pour Opinionway et entre 60 et 75 selon Elabe.Ipsos Sopra-Steria accorde 224 députés à Ensemble, 149 à la Nupes, 89 au RN et 78 à LR.

La Première ministre Elisabeth Borne serait élue dans le Calvados avec 52,4% des voix, un score loin du plébiscite.

"La question de la capacité d'Emmanuel Macron à gouverner se pose, et la réforme institutionnelle devient incontournable, de même qu'un changement dans l'attitude des partis", a déclaré Mathieu Gallard (Ifop) à Reuters.

"UNE SITUATION INÉDITE"

Victimes du "séisme", comme l'écrivent Les Echos en une de leur édition de lundi, et de "la gifle", pour reprendre Libération, plusieurs figures de la "macronie" sont battues dans les urnes.

Christophe Castaner, proche d'Emmanuel Macron, s'est incliné dans son fief des Alpes-de-Haute-Provence tout comme le président de l'Assemblée nationale sortante Richard Ferrand, battu de justesse dans le Finistère par une socialiste.

La ministre de la Transition écologique Amélie de Montchalin a été défaite dans l'Essonne tout comme sa collègue de la Santé Brigitte Bourguignon dans le Pas-de-Calais et la ministre de la Mer Justine Benin en Guadeloupe.

Toutes devront quitter le gouvernement, selon la règle édictée par l'Elysée avant le scrutin à l'adresse des 15 ministres candidats.

"Ce n'est pas une victoire. Nous sommes loin de la majorité absolue. Et des figures de la majorité tombent", a dit à Reuters un membre du gouvernement sous couvert d'anonymat. "Mais on reste la première force politique du pays et les Français ne sont pas schizophrènes : ce n'est ni le président de la République ni son projet qui est désavoué, car ils ont voté pour lui il y a deux mois", a-t-il ajouté.

Parmi les ministres victorieux figurent le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dans le Nord, son collègue des Solidarités Damien Abad dans l'Ain avec plus 57,8% des voix face à une candidate Nupes, et le ministre du Travail, Olivier Dussopt, dans l'Ardèche (58,8%). Franck Riester (Commerce extérieur) et Marc Fesneau (Agriculture), Olivier Véran (Relations avec le Parlement), Yaël Braun-Pivet (Outre-mer) sont élus.

"On a connu une meilleure soirée", a concédé la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, sur France 2, ajoutant que l'exécutif serait appelé à "composer".

"Cette culture de compromis, il faudra que nous l'ayons, mais que nous l'ayons autour de valeurs, d'idées, de projets très clairs pour la France", a renchéri sur France 2 le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, qui s'est inquiété de possibles "blocages".

Pour le ministre des Comptes publics Gabriel Attal, réélu dans les Hauts-de-Seine, "c'est une situation inédite qui va nous imposer de dépasser nos certitudes, nos clivages".

"TSUNAMI"

Emmanuel Macron va devoir "faire avec la gauche", a estimé sur TF1 la candidate de la Nupes Sandrine Rousseau.

"Le bloc Nupes va perturber les débats à l'Assemblée, va chercher à déstabiliser le gouvernement", déplorait Antoine Basty, 29 ans, agent de la fonction publique, militant En marche depuis 2017, au QG d'"Ensemble". "La réforme des retraites va être plus difficile à mettre en oeuvre".

Alexis Corbière, député Nupes proche de Jean-Luc Mélenchon, a estimé sur BFM TV que le projet de retraite à 65 ans avait "sombré" dimanche soir.

Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France insoumise (LFI), a évoqué "une situation totalement inattendue, inouïe".

"La déroute du parti présidentiel est totale et aucune majorité ne se présente", a-t-il dit lors d'une allocution.

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est réjoui pour sa part d'un "tsunami" pour le parti d'extrême droite.

Emmanuel Macron est un "président minoritaire", a affirmé Marine Le Pen dans une allocution, promettant un opposition "ferme", "sans connivence", "responsable" et "respectueuse des institutions".

La finaliste de l'élection présidentielle a été réélue dans le Pas-de-Calais avec 61% des voix. Selon des résultats partiels, le RN, qui comptait moins de dix députés dans l'assemblée sortante, était crédité d'au moins 70 sièges.

Les Républicains, qui jouaient leur survie dans cette élection, sont en position de devenir une force pivot à l'Assemblée.

Alors que des figures de LR, comme Jean-François Copé, appellent à un pacte de gouvernement avec le camp présidentiel, le président du parti de centre-droit, Christian Jacob, a déclaré dimanche soir que ses troupes resteraient "dans l'opposition", "une opposition constructive".

"C'est un échec cinglant pour Emmanuel Macron qui paye le cynisme qui a été le sien d'avoir en permanence instrumentalisé les extrêmes", a-t-il dit lors d'une allocution.

(Reportage Elizabeth Pineau avec le bureau de Paris, édité par Sophie Louet)