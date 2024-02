Des violences entre tribus en Papouasie-Nouvelle Guinée font des dizaines de morts

19 février (Reuters) - Au moins 53 personnes ont été tuées dans des violences entre tribus dans des zones hautes terres du nord de la Papouasie-Nouvelle Guinée, a rapporté lundi la télévision publique australienne ABC, citant les autorités locales. Selon ABC, ces personnes ont été tuées lors d'une embuscade dans la province d'Enga. L'incident s'est déroulé dimanche et est lié à une rivalité entre deux tribus, a indiqué le journal local Post-Courier. "C'est de très loin la plus importante (tuerie) que j'ai vu à Enga, peut-être même dans l'ensemble des hautes terres, en Papouasie-Nouvelle Guinée", a déclaré George Kakas, officier de haut rang de la police nationale, à la chaîne ABC. La nation du Pacifique compte des centaines de tribus, pour la plupart résidant toujours dans des terres reculées et peu hospitalières. S'exprimant lundi dans un entretien à la radio, le Premier ministre australien Anthony Albanese a qualifié l'incident de "très perturbant", soulignant que le gouvernement de Canberra fournissait un soutien "considérable" à la Papouasie-Nouvelle Guinée, notamment "pour la formation des officiers de police et la sécurité". (Rédigé par Alasdair Pal et Renju Jose à Sydney; version française Jean Terzian)