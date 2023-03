Des villageois évacués en Espagne après le départ d'un feu de forêt

BARRACAS, Espagne (Reuters) - Un feu de forêt, le premier depuis le début de l'année, en Espagne a brûlé plus de 4.000 hectares de forêt et entraîné l'évacuation de 1.700 villageois dans les régions de Valence et d'Aragon. Des habitants ont raconté avoir dû fuir leur maison et abandonner leurs animaux. "Triste, comment puis-je me sentir autrement ? Notre ville brûle, notre vie brûle, nos animaux étaient là et personne ne peut nous dire quoi que ce soit", a dit à Reuters Antonio Zarzoso, 24 ans, qui a dû quitter le village de Puebla de Arenoso. Plus de 500 pompiers appuyés par des avions et des hélicoptères s'efforçaient de maîtriser l'incendie près du village de Villanueva de Viver, ont déclaré les services d'urgence samedi, poussant 1.500 personnes à quitter leur domicile. Le feu s'est également propagé à la zone de Teruel, dans la région d'Aragon, où 200 personnes ont dû être évacuées, ont indiqué les autorités samedi. Les pompiers ont toutefois réussi à empêcher l'incendie de se propager à d'autres zones. (Reportage Graham Keeley, Guillermo Martinez et MiguelGutierrez, version française Matthieu Protard)