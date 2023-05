Des véhicules en feu après une explosion à Milan, un blessé

Des véhicules en feu après une explosion à Milan, un blessé













Crédit photo © Reuters

MILAN (Reuters) - Une personne a été blessée jeudi à la suite d'une explosion dans une rue du centre de Milan, où plusieurs véhicules ont pris feu, ont déclaré les pompiers, qui ne signalent aucun mort. Le maire de la ville, Giuseppe Sala, a déclaré que l'explosion n'était pas de nature terroriste ni criminelle. D'après les médias italiens, l'explosion semble avoir été provoquée par un problème technique sur une camionnette transportant des bonbonnes d'oxygène garée dans la rue, dans le quartier de la Porta Romana. Des images diffusées par la chaîne de télévision Sky TG24 montrent un épais nuage de fumée noire s'élever au-dessus de véhicules en flammes dans cette rue proche du centre de la capitale lombarde, dans le nord de l'Italie, et des pompiers en intervention. Les véhicules en feu ont pu être rapidement éteints mais de la fumée continuait de sortir par les fenêtres d'immeubles situés à proximité de l'explosion. Le Corriere della Sera rapporte qu'une école primaire et un immeuble résidentiel ont été évacués. (Rédigé par Giulio Piovaccari et Alvise Armellini, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)