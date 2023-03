Des véhicules de gendarmerie incendiés lors d'une manifestation contre une "méga-bassine"

SAINTE-SOLINE, Deux-Sèvres, 25 mars (Reuters) - Des véhicules de gendarmerie ont été incendiés samedi lors d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants protestant contre un projet de vaste réservoir de rétention d'eau à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. La préfète du département, Emmanuelle Dubée, a dénoncé dans un communiqué la présence de "plusieurs centaines d'individus radicaux préparant des actions violentes" en marge d'un rassemblement de "plusieurs dizaines de milliers de personnes" dans la commune voisine de Vanzay. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, a affirmé sur France Inter que des machettes, des haches et des fusées de détresse avaient été saisies à la veille de cette manifestation interdite par les autorités pour des raisons de sécurité, pour laquelle 3.000 gendarmes ont été mobilisés. Le vaste réservoir en cours de construction est destiné à l'irrigation des terres agricoles en période de sécheresse. Les détracteurs de ce type de projet les qualifient de "méga-bassines" contribuant à assécher les nappes phréatiques au bénéfice d'une agriculture intensive qu'ils jugent dépassée dans le contexte du changement climatique. (Reportage Yves Herman et Marco Trujillo, rédigé par Bertrand Boucey, avec Gus Trompiz)