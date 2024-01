Des VE de Tesla, Nissan et GM exclus des crédits d'impôt

par David Shepardson WASHINGTON (Reuters) - De nombreux véhicules électriques (VE) ont perdu aux Etats-Unis leur éligibilité à des crédits d'impôt pouvant aller jusqu'à 7.500 dollars, après l'entrée en vigueur lundi de nouvelles règles sur l'approvisionnement en batteries. Les VE Nissan Leaf, Tesla Cybertruck, certaines versions de la Tesla Model 3 et le Chevrolet Blazer EV, notamment, ont été retirés de la liste des voitures éligibles au crédit d'impôt du Trésor américain. Le département a publié en décembre des lignes directrices détaillant les nouvelles exigences en matière d'approvisionnement en batteries, dans le but de favoriser la fabrication locale, au détriment de la Chine. Ces directives sont entrées en vigueur lundi. Le nombre de modèles de véhicules électriques pouvant bénéficier du crédit d'impôt est passé de 43 à 19. Ces chiffres incluent différentes versions d'un même type de véhicule. Le Trésor a précisé que certains fabricants n'avaient pas encore fourni d'informations sur les véhicules éligibles, ce qui pourrait entraîner des changements dans la liste. La Volkswagen ID.4, la Tesla Model 3 Rear Wheel Drive, la BMW X5 xDrive50e, l'Audi Q5 PHEV 55, la Cadillac Lyriq et la Ford E-Transit font aussi partie des véhicules recalés. La loi sur la réduction de l'inflation de 2022 a réformé le crédit d'impôt pour les véhicules électriques, exigeant que les qu'ils soient assemblés en Amérique du Nord pour pouvoir en bénéficier. (Reportage David Shepardson, version française Kate Entringer)