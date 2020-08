Des vacanciers britanniques en France tentent d'échapper à la quarantaine

Crédit photo © Reuters

par Alistair Smout et Tangi Salaün

LONDRES/CALAIS, Pas-de-Calais (Reuters) - Des touristes britanniques ont écourté vendredi leurs vacances en France pour rentrer chez eux avant l'entrée en vigueur d'une quatorzaine imposée par les autorités britanniques en réaction à la résurgence de l'épidémie de coronavirus dans l'Hexagone.

La décision, annoncée tard jeudi soir, s'appliquera à partir de samedi 03h00 GMT à tous les voyageurs arrivant de France, des Pays-Bas, de Malte, de Monaco ainsi que des îles d'Aruba et de Turks et Caïcos.

Le gouvernement britannique estime que 160.000 vacanciers britanniques se trouvant actuellement en France devraient être affectés par ces nouvelles mesures, a déclaré vendredi le ministre britannique des Transports, Grant Shapps, excluant de leur offrir une assistance spécifique au motif que ces voyageurs connaissaient les risques qu'ils prenaient.

"Cette année, les gens qui sont partis savaient qu'il y avait un risque important, et pour cette raison, ils sont partis en toute connaissance de cause", a-t-il dit au micro de la BBC.

"C'est une situation qui évolue sans cesse et je pense que personne ne souhaite (...) que nous fassions autre chose que protéger la santé publique", a ajouté Grant Shapps sur Sky News. "Cela signifie que lorsque nous observons des pays passer un certain seuil de cas de contamination (...), nous n'avons pas d'autre choix que d'agir."

En réimposant, un 15 août de surcroît, une quatorzaine aux voyageurs de retour ou en provenance de France, Londres frappe une des destinations estivales préférées des Britanniques.

Quelque 10,3 millions d'entre eux s'y sont rendus l'an dernier, faisant de l'Hexagone leur deuxième destination préférée après l'Espagne, déjà visée par une quarantaine en vigueur depuis le 26 juillet.

"Nous avons changé nos plans quand nous avons entendu la nouvelle la nuit dernière. Nous avons décidé de rentrer chez nous avec un jour d'avance pour échapper à la quarantaine", a déclaré à Reuters une Britannique rencontrée dans une station service sur l'autoroute menant vers Calais.

Dans la ville-portuaire du Pas-de-Calais, les compagnies de ferries se sont adaptées, ajoutant des traversées supplémentaires à leur programme journalier, confie Jean-Marc Puissesseau, le PDG des ports de Calais-Boulogne-sur-Mer.

Avec 2.669 nouvelles contaminations en 24 heures, les chiffres publiés jeudi par l'agence Santé publique France (SPF) ont montré que la progression du coronavirus en France était au plus haut depuis la fin du confinement.

Parallèlement, quelque 3,5 millions de visiteurs venus de France se rendent chaque année au Royaume-Uni. Seuls les Américains sont plus nombreux.

Paris, qui a regretté la décision britannique, imposera une mesure similaire au nom de la règle de réciprocité, a prévenu jeudi soir le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune.

Les valeurs du tourisme et du transport ont nettement reculé en Bourse vendredi matin en réaction à la décision de Londres.

(avec Sarah Young et David Milliken à Londres et Richard Lough à Paris; version française Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André, édité par Nicolas Delame)