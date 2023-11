Des tirs d'obus russes font trois morts et 12 blessés en Ukraine, selon Kyiv

Des tirs d'obus russes font trois morts et 12 blessés en Ukraine, selon Kyiv













Crédit photo © Reuters

(Rpt titre) KYIV (Reuters) - Trois personnes ont été tuées et au moins 12 autres blessées, dont un bébé de deux mois, lors d'un bombardement russe sur la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré lundi le gouverneur local, Oleksander Prokoudine. Kyiv a chassé les forces russes d'une partie de la région de Kherson en novembre 2022 après plusieurs mois d'occupation mais les troupes russes ont continué à bombarder la capitale régionale et ses environs depuis l'autre rive du fleuve Dniepr. Un hôpital de la ville a également été bombardé par les Russes, a déclaré Oleksander Prokoudine dans un autre message sur l'application de messagerie Telegram. "Huit véhicules - dont une ambulance - un bâtiment administratif, un hôpital et au moins une quinzaine de maisons ont été détruits ou endommagés", a-t-il ajouté. Plus tôt dans la journée, une voiture a été la cible de tirs dans la banlieue de Kherson, a rapporté Oleksander Prokoudine, faisant un mort et blessant une mère et son enfant de deux mois. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer ces informations de manière indépendante. (Reportage Pavel Polityuk ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)