Des tempêtes hivernales frappent une grande partie des USA

Crédit photo © Reuters

par Brad Brooks (Reuters) - Des conditions météorologiques hivernales se sont abattues mardi sur une grande partie des Etats-Unis et de fortes pluies et des chutes de neige sont attendues dans plusieurs régions cette semaine. Des vents violents et des tornades ont frappé certaines régions du sud des Etats-Unis plus tôt dans la journée. Selon les autorités et les médias locaux, au moins trois décès ont été imputés aux conditions météorologiques dans l'Alabama, en Caroline du Nord et en Géorgie. Des tornades ont par ailleurs causé d'importants dégâts dans certaines parties de la Floride. Une grande partie de la côte est a de son côté été balayée par de fortes pluies et des vents violents, des conditions qui, selon le National Weather Service (NWS), devraient persister mercredi. Des précipitations, qui pourraient atteindre au moins 7 centimètres, sont attendues mercredi dans une grande partie du nord-est, où d'importantes chutes de neige le week-end dernier ont accru le risque d'inondations. Plus de 418.000 foyers et entreprises ont été privés d'électricité dans 12 Etats après le passage des tempêtes. De nouvelles chutes de neige sont attendues mercredi dans le Midwest et la région des Grands Lacs, où l'on attend jusqu'à 20 cm de neige et des vents violents. Les conditions devraient toutefois commencer à s'améliorer dans le Midwest et sur la côte est à partir de mercredi, selon les météorologues. Des blizzards devraient encore affecter certaines régions du nord-ouest des Etats-Unis mercredi, selon le NSW. (Reportage Brad Brooks; version française Camille Raynaud)