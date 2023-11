Des tempêtes de neige font dix morts en Ukraine

Des tempêtes de neige font dix morts en Ukraine













Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Dix personnes sont mortes dans des tempêtes de neige en Ukraine, a annoncé mardi le ministre de l'Intérieur Ihor Klymenko, des vents glacés et des tempêtes balayant le pays depuis dimanche, coupant l'électricité et bloquant les routes. "Avec l'aggravation des conditions météorologiques, dix personnes sont mortes dans les régions d'Odessa, de Kharkiv, de Mykolaïv et de Kyiv", a écrit Ihor Klymenko sur l'application Telegram. "Vingt-trois personnes ont été blessées, dont deux enfants", a-t-il ajouté. Au total, 411 localités dans 11 régions ont été privées d'électricité et les occupants de plus de 1.500 véhicules ont dû être secourus, a indiqué Ihor Klymenko. Oleh Kiper, gouverneur de la région d'Odessa, où cinq personnes sont mortes à cause des intempéries, a déclaré que près de 2.500 personnes avaient été secourues après avoir été piégées par la neige. "849 véhicules ont été remorqués, dont 24 bus et 17 ambulances", a écrit Oleh Kiper sur l'application Telegram, ajoutant que plus de 300 localités de sa région étaient privées d'électricité. (Reportage Max Hunder; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)