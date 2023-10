Des sources égyptiennes affirment qu'un cessez-le-feu a été conclu pour rouvrir Rafah, Netanyahu dément

Crédit photo © Reuters

LE CAIRE (Reuters) - Les États-Unis, Israël et L'Égypte se sont mis d'accord lundi sur la mise en place d'un cessez-le-feu dans le sud de gaza à compter de 6h00 GMT, a-t-on appris de sources égyptiennes. Toutefois, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a semblé nier l'existence d'un accord. "Il n'y a actuellement pas de trêve ni d'aide humanitaire à Gaza en échange de l'évacuation des étrangers", a indiqué son bureau dans un communiqué. Les sources ont indiqué que le cessez-le-feu durerait plusieurs heures, sans préciser sa durée exacte. Elles ont également indiqué que les trois pays sont convenus que le point de passage de Rafah vers l'Égypte serait ouvert jusqu'à 14h00 GMT lundi, dans le cadre d'une réouverture initiale d'une journée. L'accord permettrait des évacuations limitées de Gaza pour les détenteurs de passeports étrangers. Une source de sécurité et une source d'une ONG à Al-Arish ont déclaré que des camions d'aide attendaient toujours sur place. Des images de Reuters montrent des camions attendant l'autorisation de se rendre à Rafah, ce qui pourrait prendre plusieurs heures. Rafah, qui se trouve à la frontière entre la péninsule égyptienne du Sinaï et Gaza est le seul point de passage non contrôlé par Israël. Sollicitée pour confirmation, l'armée israélienne n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Salama Marouf, chef du bureau des médias du Hamas, a déclaré que l'Égypte n'avait pas confirmé son intention d'ouvrir le point de passage. L'ambassade des États-Unis en Israël a déclaré que la situation à Rafah serait "fluide et imprévisible et que l'on ne sait pas si les voyageurs seront autorisés à traverser le point de passage, ni pour combien de temps". Elle a ajouté que ses ressortissants qui se sentent suffisamment en sécurité pour faire le passage pouvaient se diriger vers Rafah. (Reportage Ahmed Mohamed Hassan au Caire et Nafisa El Tahir; rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)