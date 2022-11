Des soldats ukrainiens disent avoir reconquis une ville clé près de Kherson

KYIV, 10 novembre (Reuters) - Des soldats ukrainiens ont diffusé jeudi une vidéo dans laquelle ils disent avoir reconquis la ville de Snihourivka, verrou stratégique au nord de la ville de Kherson, au lendemain de l'ordre donné par Moscou à ses troupes de se retirer de la rive occidentale du Dniepr.

Dans cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et à la télévision nationale, dont Reuters n'a pas pu immédiatement vérifier l'authenticité, un soldat disant appartenir au 131e bataillon séparé de renseignement de l'armée ukrainienne revendique la libération de Snihourivka ce jeudi, sous les applaudissements de civils.

Le ministère ukrainien de la Défense n'a pas confirmé avoir repris la ville, située dans la province de Mykolaïv, à la limite de celle de Kherson.

A Kyiv, un conseiller du président ukrainien Volodimir Zelensky, Mikhaïlo Podoliak, a accusé jeudi la Russie de vouloir transformer Kherson en "ville de la mort", de miner dans ce but de nombreux bâtiments et de prévoir de la pilonner avec son artillerie positionnée de l'autre côté du Dniepr après l'avoir entièrement pillée. (Rédigé par Tom Balmforth, Felix Hoske et Pavel Polityuk, version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)