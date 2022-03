Des soldats russes ont refusé d'exécuter des ordres en Ukraine, dit le directeur du GCHQ

LONDRES (Reuters) - Le directeur du GCHQ a déclaré mercredi que de nouveaux renseignements montraient que des soldats russes déployés en Ukraine avaient refusé d'exécuter des ordres, saboté leur équipement et abattu accidentellement l'un de leurs avions.

Jeremy Fleming, directeur du "Government Communications Headquarters", les "oreilles" des services du renseignement britanniques, a dit que le président russe Vladimir Poutine avait "extrêmement mal évalué" les capacités des forces armées russes, autrefois puissantes, tout en sous-estimant à la fois la résistance du peuple ukrainien et la détermination de l'Occident, qui a puni Moscou par des sanctions largement coordonnées.

"(Vladimir) Poutine a extrêmement mal évalué la situation", a estimé Jeremy Fleming lors d'un discours devant l'Université nationale australienne à Canberra. "Nous pensons que ses conseillers sont trop effrayés pour lui dire la vérité."

Jeremy Fleming a ajouté que, selon de nouveaux renseignements, il existait des preuves que le moral des soldats russes était faible et qu'ils étaient mal équipés.

"Nous avons vu des soldats russes - à court d'armes et démoralisés - refusant d'exécuter des ordres, sabotant leur équipement et qui ont même abattu accidentellement l'un de leurs avions.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier indépendamment l'analyse du GCHQ.

Le GCHQ, qui recueille les communications du monde entier afin d'identifier et de contrer les menaces pesant sur la Grande-Bretagne, entretient des relations étroites avec l'Agence nationale de sécurité des Etats-Unis et avec les agences de surveillance de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande.

(Reportage Guy Faulconbridge; version française Camille Raynaud)