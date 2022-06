Des soldats israéliens tuent un Palestinien en Cisjordanie

RAMALLAH, Cisjordanie, 29 juin (Reuters) - Des soldats israéliens ont tué par balles mercredi un Palestinien lors d'affrontements dans la ville de Jénine, en Cisjordanie occupée, ont déclaré des responsables palestiniens.

Le groupe armé palestinien, Djihad islamique, a déclaré que l'un de ses hommes a été abattu "en affrontant les forces d'occupation" dans la ville, où les raids militaires se sont multipliés après les attaques meurtrières menées par des habitants de la région contre des Israéliens.

L'armée israélienne a déclaré que ses forces, qui menaient des "activités antiterroristes", ont répondu par des tirs à balles réelles contre un certain nombre de suspects palestiniens qui leur avaient lancé des explosifs.

Les pourparlers de paix entamés sous l'égide des États-Unis et visant à créer un État palestinien à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et à Gaza se sont effondrés en 2014 et n'ont montré aucun signe de reprise.

Les dirigeants israéliens et palestiniens devraient rencontrer séparément le mois prochain le président américain Joe Biden lors de sa visite dans la région. (Reportage Ali Sawafta à Ramallah, Nidal al-Mughrab à Gaza, et Maayan Lubell à Jérusalem; version française Dagmarah Mackos)