Des sismologues finlandais détectent 5 explosions dans les eaux russes

HELSINKI, 25 octobre (Reuters) - Des sismologues finlandais ont détecté cinq explosions sous-marines dans les eaux russes de la mer Baltique la semaine dernière, a déclaré mardi l'Institut de sismologie de l'Université d'Helsinki.

"Nous avons détecté cinq explosions, la plus importante ayant été d'une magnitude de 1,8 et la plus petite de 1,3", a déclaré à Reuters le directeur de l'institut, Timo Tiira, en utilisant l'échelle de Richter permettant de mesurer l'intensité des secousses sismiques.

Quatre explosions ont été enregistrées jeudi et une cinquième vendredi dans les eaux territoriales russes du golfe de Finlande, a précisé Timo Tiira, en insistant sur le fait que ces observations avaient été à l'évidence provoquées par des explosions et non par une autre activité sismique.

"On peut le voir dans la forme du signal et dans le contenu de sa fréquence", a-t-il ajouté.

L'institut ignore la cause des explosions mais des perturbations similaires ont été détectées lors d'exercices navals antérieurs ou lors de l'enlèvement d'anciennes mines posées au fond de la mer, a dit Timo Tiira.

"Nous avons déjà détecté des explosions dans cette même zone, mais pas très souvent, ni même chaque année", a-t-il déclaré.

Le ministère russe de la Défense n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire. (Reportage Anne Kauranen ; version française Dagmarah Mackos, édité par Bertrand Boucey)