Des signes de reprise de l'économie chinoises après la fin des restrictions contre le COVID-19

Crédit photo © Reuters

PÉKIN (Reuters) - L'activité économique chinoise s'est redressée au cours des deux premiers mois de l'année 2023, la consommation et les investissements dans les infrastructures ayant permis une reprise après des perturbations liées à la pandémie, malgré les défis posés par la faiblesse de la demande mondiale et le ralentissement persistant du secteur immobilier. La Chine a progressivement abandonné ses mesures de restriction contre le COVID-19 fin 2022, revigorant une économie qui avait connu l'un de ses taux de croissance les plus bas depuis près d'un demi-siècle. La production industrielle en Chine a progressé de 2,4% en rythme annuel sur la période janvier-février, selon les données officielles publiées mercredi, contre une augmentation de 1,3% en décembre. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse légèrement supérieure de 2,6%. Les ventes au détail ont quant à elles progressé de 3,5% sur la même période, après une baisse de 1,8% en décembre. Le consensus ressortait à 3,5%. "Nous nous attendons à ce que la dynamique de croissance de la Chine s'améliore encore dans les mois à venir, principalement grâce à la reprise de la consommation et à une politique macroéconomique toujours accommodante", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note. L'investissement en infrastructures a grimpé de 9,0% au cours des deux premiers mois de 2023 par rapport à 2022, poussé par des dépenses publiques destinées à soutenir l'économie. Cependant, les investissements immobiliers ont encore baissé de 5,7%, reflétant la prudence des acheteurs et promoteurs immobiliers. Afin de soutenir la croissance, la banque centrale chinoise a augmenté, mercredi, ses injections de liquidités pour le quatrième mois consécutif, renouvelant les prêts à moyen terme qui arrivaient à échéance. Le taux d'intérêt directeur est cependant resté inchangé. La Chine s'est fixé un objectif modeste de croissance annuelle d'environ 5% cette année, après avoir largement manqué sa prévision pour 2022. (Reportage Kevin Yao, Qiaoyi Li et Ellen Zhang; version française Camille Raynaud et Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)