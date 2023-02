Des sanctions du département d'État américain visent des responsables russes

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Le département d'État américain a marqué vendredi le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en sanctionnant plus de 60 hauts responsables russes, dont des ministres et des dirigeants régionaux, ainsi que trois entreprises qui gèrent le programme d'armes nucléaires du pays. Le département d'État a indiqué qu'il imposait également des sanctions à de nombreux autres responsables et entités russes, ainsi qu'à des Russes impliqués dans le vol de céréales en Ukraine. Il a également imposé des restrictions en matière de visas à plus de 1.200 membres de l'armée russe dans le cadre de sanctions générales. Les sanctions visaient de hauts collaborateurs du président russe Vladmir Poutine, Olga Skabeyeva, une importante propagandiste de la télévision d'État, et Oleg Romanenko, qui a été nommé pour superviser la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, saisie lors de l'invasion russe du 24 février 2022. La saisie de la plus grande centrale nucléaire d'Europe n'a fait que "souligner les préoccupations mondiales liées à la sécurité de l'énergie nucléaire et saper les efforts du Kremlin pour se présenter comme un fournisseur responsable de produits d'énergie nucléaire", a déclaré le secrétaire d'État Anthony Blinken dans un communiqué. Toutes les personnes sanctionnées étaient visées par un décret autorisant des "sanctions à l'égard de certaines activités étrangères nuisibles" du gouvernement russe, a indiqué le département d'État. En vertu de ces sanctions, tout bien américain appartenant aux personnes désignées ou contrôlé en leur nom par un citoyen américain est bloqué. (Reportage Jonathan Landay, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)