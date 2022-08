Des roquettes ciblent Jérusalem au troisième jour du conflit à Gaza

GAZA/JERUSALEM (Reuters) - Des roquettes palestiniennes ont été tirées dimanche en direction de la ville de Jérusalem sans faire de victimes alors qu'armée israélienne poursuit ses frappes dans la bande de Gaza pour la troisième journée consécutive.

Le Djihad islamique, l'un des principaux groupes armés palestiniens, a confirmé avoir visé la ville sainte en représailles de la mort de Khaled Mansour, le commandant du groupe armé pour la zone sud de Gaza, tué dans la nuit par les frappes israéliennes.

"Le sang des martyrs ne sera pas perdu", a déclaré le Djihad islamique.

Environ 30 Palestiniens, dont au moins un tiers de civils, ont été tués depuis le lancement vendredi de l'offensive d'Israël contre Gaza.

De nombreux Israéliens se sont de leur côté réfugiés dans des abris pour se protéger des salves de roquettes tirées depuis Gaza.

L'Etat hébreu, qui a lancé son offensive contre l'enclave palestinienne en raison de crainte de représailles suite à l'arrestation lundi en Cisjordanie d'un haut dirigeant du Djihad islamique, n'a déploré aucune victime grâce à son système de défense aérien "Dôme de fer", qui, selon l'armée, a détruit 97% des roquettes tirées.

Les affrontements font craindre une escalade de violences et plusieurs puissances ont appelé à la retenue. L'Egypte tente de son côté une médiation pour obtenir un cessez-le-feu.

L'escalade est pour le moment contenue, le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, ne s'étant pas joint aux combats.

Israël a déclaré que l'armée cesserait ses frappes si le Djihad islamique cesse ses tirs de roquettes.

"On répondra au calme par le calme", a déclaré un porte-parole de l'armée israélienne.

Selon le ministre israélien de la Justice, Gideon Saar, la poursuite des frappes sur Gaza sont la conséquence des tirs de roquette sur Israël.

"Qui veut une guerre? Personne. Mais nous n'aimons pas non plus rester silencieux quand des femmes, des enfants et des dirigeants sont tués", déclare Abu Mohammad, chauffeur de taxi à Gaza. "Oeil pour oeil."

L'armée israélienne a annoncé samedi l'arrestation de 19 membres du Djihad islamique dans des raids menés en Cisjordanie.

(Reportage Nidal al-Mughrabi et Dan Williams, version française Matthieu Protard)