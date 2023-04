Des responsables saoudiens en Iran pour discuter de la réouverture de missions diplomatiques

DUBAI (Reuters) - Des responsables saoudiens sont arrivés en Iran pour discuter de la procédure de réouverture de l'ambassade à Téhéran et du consulat à Mashhad, après un accord visant à rétablir les relations diplomatiques entre les deux puissances moyen-orientales, a annoncé samedi le ministère saoudien des Affaires étrangères. L'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite sont convenus en mars, sous l'égide de la Chine, de reprendre des relations diplomatiques après plusieurs années d'hostilité qui ont alimenté les tensions dans le Golfe et des conflits régionaux. L'Arabie saoudite avait rompu ses liens avec l'Iran en 2016 à la suite de l'assaut de son ambassade à Téhéran par des manifestants iraniens qui protestaient contre l'exécution d'un imam chiite par Ryad. (Enas Alashray; rédigé par Maha El Dahan, version française Laetitia Volga)