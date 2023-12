Des responsables de la Fed "confus" face aux anticipations des marché

18 décembre (Reuters) - Les marchés parient que la Réserve fédérale baissera rapidement ses taux après sa dernière réunion de politique monétaire, mais cela est en contradiction avec le fonctionnement de la banque centrale américaine, a déclaré lundi Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago. La réaction des investisseurs "ne dépend pas de ce que vous, ou le président de la Réserve fédérale, dites, mais dépend de ce qu'ils entendent et de ce qu'ils veulent entendre", a déclaré Austan Goolsbee au cours d'une interview accordée à la chaîne de télévision CNBC. Face à la réaction de marché, "j'étais un peu confus (...): le marché disait-il 'voici ce que nous espérons qu'ils aient dit' ? Il semble y avoir une certaine confusion sur le fonctionnement même du FOMC. Nous ne débattons pas de politiques spécifiques en spéculant sur l'avenir", a-t-il précisé, évoquant l'organe principal de politique monétaire de la Fed. Plus tôt lundi, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré au Financial Times que les marchés financiers avaient pris "un peu d'avance" sur la banque centrale en anticipant le moment à partir duquel les taux pourrait baisser. "La prochaine étape n'est pas de savoir quand réduire les taux, même si c'est la question que se posent les marchés. Il s'agit de savoir combien de temps la politique monétaire doit rester restrictive afin de s'assurer que l'inflation décélère vers l'objectif", a déclaré Loretta Mester au cours d'une interview accordée au FT. "Les marchés sont allés trop rapidement en se disant que nous allons normaliser rapidement notre politique monétaire, mais je ne vois pas encore cela se réaliser". (Reportage Lindsay Dunsmuir, Shubham Kalia, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)