Des représentants du FMI en Ukraine pour évaluer la situation économique du pays

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Le Fonds monétaire international (FMI) débute des réunions en Ukraine dimanche pour discuter de la situation économique du pays avec des représentants du gouvernement et d'autres acteurs sur place, a déclaré dimanche le représentant du FMI dans le pays, Vahram Stepanyan. "Une équipe du FMI, dirigée par Uma Ramakrishnan, directrice adjointe du département européen du Fonds, entame aujourd'hui des réunions à Kyiv avec les autorités ukrainiennes et d'autres parties prenantes", a déclaré Vahram Stepanyan dans un communiqué. "L'engagement de haut niveau se concentrera sur les objectifs et les défis politiques dans le contexte du programme de l'Ukraine soutenu par l'accord du FMI au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC)". Le MEDC fournit une aide financière aux pays confrontés à d'importants problèmes de financement. L'économie ukrainienne a été durement touchée depuis le début de l'invasion russe Russie en février 2022, et le gouvernement s'est fortement appuyé sur l'aide occidentale pour financer les besoins sociaux et humanitaires. Le FMI a annoncé la semaine dernière avoir entamé la deuxième revue du plan d'aide d'un montant total de 15,6 milliards de dollars accordé en mars. Le programme, d'une durée de quatre ans, fait partie d'une enveloppe globale de 115 milliards de dollars destinée à soutenir l'économie du pays. (Reportage Pavel Polityuk ; Version française Kate Entringer)