Des renforts russes affluent dans l'est de l'Ukraine-gouverneur

Crédit photo © Reuters

par Tom Balmforth et Pavel Polityuk KYIV (Reuters) - La Russie envoie des renforts dans l'est de l'Ukraine en prévision d'une éventuelle offensive, a déclaré un gouverneur ukrainien, mais les services de renseignement britanniques ont indiqué mardi qu'il était peu probable que la Russie dispose de suffisamment de forces pour influer de manière significative sur la guerre en quelques semaines. L'Ukraine anticipe une offensive majeure de la Russie pour des raisons "symboliques" autour de l'anniversaire de l'invasion russe le 24 février, que Moscou persiste à appeler "opération militaire spéciale". L'Ukraine planifie elle-même une offensive au printemps pour reconquérir les territoires perdus, mais elle attend la livraison de missiles occidentaux à plus longue portée et des chars de combat promis. Des analystes affirment que le pays ne sera pas prêt avant des mois. "Nous voyons de plus en plus de réservistes (russes) déployés dans notre direction, nous voyons plus d'équipements apportés (...)", a déclaré Serhi Gaïdaï, gouverneur ukrainien de la province de Louhansk, principalement occupée par les Russes. "Ils apportent des munitions qui sont utilisées différemment par rapport à avant - ce ne sont plus des bombardements 24 heures sur 24. Ils commencent lentement à économiser, à se préparer à une offensive de grande envergure", a dit Serhi Gaïdaï à la télévision ukrainienne. "Il leur faudra très probablement 10 jours pour rassembler des réservistes. Après le 15 février, nous pouvons nous attendre à (cette offensive) à tout moment." La guerre atteint un point charnière à l'approche de son premier anniversaire, l'Ukraine ne réalisant plus d'avancées comme dans la seconde moitié de 2022 et la Russie poussant en avant avec l'appui de centaines de milliers de troupes de réserve. Le service de renseignement militaire britannique estime dans son point quotidien sur la situation en Ukraine que l'armée russe a probablement tenté depuis début janvier de relancer des opérations offensives majeures visant à capturer les parties de Donetsk tenues par l'Ukraine. "Il reste peu probable que la Russie puisse rassembler les forces nécessaires pour influer de manière substantielle sur l'issue de la guerre dans les semaines à venir." Le président ukrainien Volodimir Zelensky a fait savoir dans un discours lundi soir qu'il allait renforcer les effort militaires sur la ligne de front et la frontière avec des changements de personnels, alors que la confusion règne autour du sort du ministre ukrainien de la Défense, Oleksi Reznikov. Le gouvernement de Volodimir Zelensky, qui souhaite prouver à ses alliés la bonne gestion des aides financières, est engagé dans son plus grand remaniement politique et administratif depuis l'invasion de la Russie. "Dans un certain nombre de régions, en particulier celles situées à la frontière ou sur la ligne de front, nous allons nommer des dirigeants ayant une expérience militaire. Ceux qui pourront se montrer les plus efficaces dans la défense contre les menaces existantes", a-t-il déclaré. L'Union européenne a indiqué que Volodimir Zelensky est invité à participer à un sommet des dirigeants de l'UE. Il pourrait se rendre à Bruxelles dès cette semaine, ce qui serait son deuxième voyage à l'étranger depuis le début de l'invasion. Le bureau présidentiel n'a pas répondu à une demande de commentaire. (Avec la contribution de Max Hunder, Ron Popeski, Nick Starkov et Lidia Kelly, rédigé par Costas Pitas et Michael Perry ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)