Des rebelles islamistes ont enlevé une cinquantaine de femmes au Burkina

OUAGADOUGOU (Reuters) - Des rebelles islamistes ont enlevé une cinquantaine de femmes jeudi et vendredi dans le nord du Burkina Faso, dans la province de Soum, a annoncé lundi le gouvernement burkinabé.

Des hommes armés ont enlevé les femmes alors qu'elles cueillaient des fruits sauvages à l'extérieur du village de Liki, à une quinzaine de kilomètres de la ville d'Aribinda, et dans une autre zone à l'ouest de la ville.

"Les recherches ont commencé dans le but de retrouver toutes ces victimes innocentes saines et sauves", a déclaré le gouvernement.

La France, de son côté, a condamné avec "la plus grande fermeté l'enlèvement de plusieurs dizaines de femmes près d’Arbinda, dans le nord du Burkina Faso" et appelle à leur libération immédiate, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

"La France réaffirme sa solidarité ainsi que son engagement aux côtés du Burkina Faso," a ajouté le Quai d'Orsay.

Le Burkina Faso, l'un des pays les plus pauvres du monde, lutte contre une violente insurrection islamiste, qui s'est propagée à partir du Mali voisin en 2015, malgré les efforts militaires internationaux pour la contenir.

Des combattants liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique y ont tué des milliers de civils et plus de 2,7 millions de personnes ont été déplacées à travers le Sahel. L'insécurité affecte l'agriculture de la région et accroît les niveaux de famine, selon les Nations unies.

(Reportage Thiam Ndiaga, rédigé par Sofia Christensen, version française Bertrand Boucey et Dina Kartit, édité par Kate Entringer)