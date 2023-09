Des rebelles houthis en route pour Ryad, pourparlers en vue

par Aziz El Yaakoubi et Mohammed Alghobari RYAD (Reuters) - Des émissaires des rebelles houthis doivent se rendre jeudi soir en Arabie saoudite pour négocier un cessez-le-feu permanent avec Ryad dans la guerre au Yémen, a-t-on appris de deux sources impliquées dans les discussions. Les responsables houthis se rendront à Ryad avec des médiateurs du sultanat d'Oman, qui ont atterri dans la journée à Sanaa, la capitale yéménite sous contrôle rebelle, précisent ces sources. Selon ces mêmes sources, les discussions porteront sur la réouverture des ports et de l'aéroport de Sanaa contrôlés par les Houthis, sur le versement de salaires aux fonctionnaires, sur la reconstruction et sur un calendrier de retrait des forces étrangères du pays. Ni le gouvernement saoudien ni un porte-parole des Houthis n'ont donné suite dans l'immédiat à une demande de commentaire. Ce déplacement constituerait la première visite officielle de représentants de la rébellion houthiste dans le royaume saoudien depuis le début de la guerre au Yémen il y a neuf ans, déclenchée par le renversement du gouvernement yéménite pro-Ryad par les rebelles chiites, proches de l'Iran. Une première série de consultations entre Saoudiens et Houthis, sous l'égide d'Oman, a eu lieu en avril, en parallèle aux efforts diplomatiques pilotés par les Nations unies. Des émissaires saoudiens s'étaient alors rendus à Sanaa. L'Arabie saoudite intervient dans la guerre au Yémen depuis 2015 à la tête d'une coalition de pays du Golfe. Le conflit a fait des centaines de milliers de morts. Les quatre cinquièmes de la population yéménite sont aujourd'hui dépendants de l'aide humanitaire. Le rapprochement récent entre l'Arabie saoudite et l'Iran a cependant contribué à la relance des initiatives de paix. Washington fait également pression depuis des mois sur Ryad pour mettre fin à la guerre. (version française Jean-Stéphane Brosse)