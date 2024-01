Des rebelles concluent un cessez-le-feu avec la junte birmane

(Reuters) - Une alliance rebelle regroupant plusieurs minorités ethniques du nord de la Birmanie a annoncé vendredi avoir conclu un accord de cessez-le-feu avec la junte militaire au pouvoir à Rangoun. L'armée birmane, qui a renversé le gouvernement élu en 2021, s'efforce de reprendre le contrôle de territoires tenus par les rebelles au prix de combats qui se déroulent à la lisière de la frontière chinoise. Les pourparlers entre la junte et les rebelles ont été favorisés par l'intervention d'un médiateur chinois, a dit un dirigeant rebelle à Reuters. "L'alliance (rebelle) s'engage à cesser ses attaques sur les camps ou villes ennemis tandis que du côté de l'armée, on s'engage à ne pas conduire de frappes aériennes, de bombardements ou à recourir à des armes lourdes", a dit ce dirigeant qui s'exprimait sous le sceau de l'anonymat. (Rédaction de Reuters; version française Nicolas Delame)