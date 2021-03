Des rassemblements redoutés pendant la campagne des élections régionales, dit Fontanet

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le conseil scientifique travaille sur les conditions de la tenue des élections régionales et présentera à l'exécutif ses conclusions, a déclaré mardi Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du conseil scientifique, qui redoute les rassemblements durant cette période.

"Ce qui est important, c'est de regarder quel sera le niveau de la circulation du virus. On parle de mai, juin. On parle de septembre. On parle de peut-être plus tard", a-t-il déclaré sur BFMTV

"Le plus dangereux c'est la campagne électorale, ce qui est vraiment dangereux ce sont les rassemblements qui ont lieu en amont, peut-être plus que le moment du scrutin qui peut être contrôlé. Et puis les célébrations post-scrutin", a-t-il ajouté.

(Claude Chendjou)