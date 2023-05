Des progrès dans les négociations sur le plafond de la dette

par Moira Warburton et Katharine Jackson WASHINGTON (Reuters) - Le président républicain de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy, a signalé samedi des progrès sur la voie d'un accord avec le président démocrate Joe Biden sur le relèvement du plafond de la dette fédérale, alors que s'approche le risque d'un défaut de paiement. Le département du Trésor a fait savoir vendredi que le gouvernement n'aurait plus, à la date du 5 juin et sans action du Congrès, les moyens d'honorer ses échéances, repoussant la date-butoir jusqu'ici évoquée du 1er juin. Tout accord politique entre la Maison blanche et l'opposition républicaine marquerait le début d'un marathon parlementaire, qui pourrait s'étaler sur une semaine, en vue de l'adoption d'une loi par un Congrès divisé. "Nous n'y sommes pas encore. Nous avons fait des progrès, nous avons bien travaillé ce matin. Et nous sommes de retour", a déclaré à la presse Kevin McCarthy, en se disant confiant de pouvoir conclure un accord avant la date fatidique. La veille, Joe Biden s'était dit "optimiste". La frange dure du parti républicain menace de bloquer tout projet de loi qui ne répondrait pas à ses demandes, en particulier sur des baisses drastiques de dépenses. De l'autre côté de l'échiquier politique, l'aile gauche du Parti démocrate s'oppose à certains compromis proposés, notamment sur la question d'imposer des heures de travail aux bénéficiaires d'allocations fédérales contre la pauvreté. La voie est étroite, les républicains disposant d'une majorité de 222 sièges contre 213 à la Chambre des représentants et les démocrates contrôlant le Sénat avec 51 élus contre 49. Les négociateurs ont posé les bases d'un accord qui garantirait la couverture des besoins financiers du pays jusqu'à l'élection présidentielle de novembre 2024. Il prévoit une hausse des dépenses militaires et le plafonnement de nombreux programmes sociaux, selon des sources au fait des discussions. Selon Kevin McCarthy, les républicains demandent également des réformes des permis d'exploration dans le secteur de l'énergie, afin de faciliter les forages de gaz et pétrole. Les grandes lois obtenues par Joe Biden sur l'investissement dans les infrastructures ou les énergies vertes seraient préservées. (version française Jean-Stéphane Brosse)