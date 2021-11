Des progrès dans la résolution du litige Beyrouth-Ryad, selon la Ligue arabe

BEYROUTH (Reuters) - Le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Hossam Zaki, a fait état lundi de quelques progrès vers une résolution de la crise diplomatique opposant le Liban à l'Arabie saoudite, née de déclarations du nouveau ministre libanais de l'Information au sujet de l'intervention au Yémen d'une coalition militaire emmenée par l'Arabie.

Hossam Zaki se trouve actuellement à Beyrouth pour tenter de désarmorcer cette crise et s'est déjà entretenu avec le président Michel Aoun, le Premier ministre Najib Mikati, ainsi que le ministère des Affaires étrangères Abdalla Bou Habib, auprès desquels il a fait valoir le point de vue de la Ligue arabe sur ce dossier.

Le représentant de l'organisation régionale a qualifié son entretien avec Michel Aoun de "franc et positif" et a précisé qu'il avait trouvé un point de départ pour résoudre cette crise, tout en soulignant que le problème était plus vaste que les propos du ministre libanais de l'Information George Kordahi.

"Le problème n'est pas simple et ne doit pas être traité à la légère", a déclaré Hossam Zaki.

Selon des propos de Michel Aoun relayés par les services de la présidence sur Twitter, le chef de l'Etat libanais, qui salue l'initiative de médiation de la Ligue arabe, juge que la restauration des relations entre Beyrouth et Ryad passe par un dialogue honnête entre les deux pays.

Dans une interview qu'il dit avoir été enregistrée le 5 août, donc avant sa nomination au poste de ministre de l'Information, George Kordahi a déclaré que le Yémen était victime d'une agression extérieure face à laquelle les Houthis, alignés sur l'Iran, se défendaient. George Kordahi est issu d'un petit parti chrétien maronite qui soutient le Hezbollah pro-iranien.

Ces propos ont suscité la colère de l'Arabie saoudite et de certains de ses alliés du Golfe. Ryad a expulsé l'ambassadeur libanais, a interdit toutes les importations en provenance du Liban et a rappelé pour consultations son propre ambassadeur dans le pays. Bahreïn et le Koweït ont fait de même, tandis que les Emirats arabes unis (EAU) ont rappelé l'ensemble de leur personnel diplomatique.

(Reportage Yasmin Hussein et Maha Eldahan à Beyrouth ; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)