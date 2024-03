Des problèmes de contrôle relevés dans la production du 737 MAX de Boeing, dit la FAA

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - L'audit réalisé chez Boeing et son fournisseur Spirit AeroSystems sur la production du 737 MAX a permis de relever plusieurs cas de manquements supposés aux exigences en matière de contrôle qualité, a déclaré lundi l'agence fédérale de l'aviation (FAA) aux Etats-Unis. Cet audit a aussi mis au jour "des problèmes de non-respect dans le contrôle du processus industriel de Boeing, dans la gestion et le stockage des pièces et dans le contrôle produit", dit la FAA. Cet audit a été lancé après la perte en plein vol d'une porte bouchée sur un 737 MAX 9 d'Alaska Airlines le 5 janvier. La FAA a déjà interdit à Boeing d'augmenter la production du 737. A lire aussi... Le patron de l'agence, Mike Whitaker, a déclaré la semaine dernière après une journée complète de réunion avec le directeur général de Boeing, Dave Calhoun, que l'avionneur américain devait mettre au point dans un délai de 90 jours un plan global pour résoudre "des problèmes systémiques de contrôle qualité". (Rédigé par David Shepardson, version française Bertrand Boucey)