Des policiers et gendarmes blessés en Guadeloupe et en Martinique

PARIS, 26 novembre (Reuters) - Plusieurs policiers et gendarmes ont été blessés par des attaques et des tirs en Guadeloupe et en Martinique, annonce vendredi sur Twitter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

"En Guadeloupe et Martinique, nos forces de l'ordre et des journalistes ont été la cible d'attaques et de tirs. Plusieurs policiers et gendarmes ont été blessés", note le ministre en signalant que 10 personnes ont été interpellées dans la nuit.

(Reportage Sudip Kar-Gupta, rédigé par Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)