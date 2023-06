Des pluies diluviennes s'abattent sur le Japon

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - De fortes pluies provoquées par la tempête tropicale Mawar et un front pluvieux saisonnier s'abattaient encore samedi matin sur le Japon, tuant au moins une personne et poussant les autorités à émettre des alertes. Des pluies torrentielles ont commencé à s'abattre vendredi sur certaines régions du Japon, à l'approche de la tempête tropicale Mawar, incitant les autorités à conseiller à plus d'un million de personne d'évacuer leurs logements. Bien que la tempête ait perdu en intensité, l'Agence météorologique du Japon a mis en garde contre des risques de glissement de terrain, de montée des eaux et d'inondations dans l'est du Japon. Elle a également alerté contre de possibles glissements de terrain dans l'ouest du pays. Un homme a été retrouvé dans une voiture inondée dans la ville de Toyohashi, dans le centre du Japon. Il a été transporté à l'hôpital où il a été déclaré mort, a indiqué l'agence de presse Kyodo. Quelque 7.000 foyers étaient encore privés d'électricité dans l'est et l'ouest de l'archipel a annoncé samedi le ministère japonais de l'Industrie. Les trains reliant Tokyo à la ville de Nagoya, dans le centre du Japon, qui étaient suspendus depuis vendredi, ont été remis en marche vers midi (03h00 GMT) samedi, a rapporté Kyodo. La chaîne de télévision publique NHK a indiqué que les conditions météorologiques devaient s'améliorer plus tard dans la journée. (Reportage Yuka Obayashi; version française Camille Raynaud)