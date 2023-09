Des pluies diluviennes provoquent des inondations à New York

Crédit photo © Reuters

par Jonathan Allen et Brendan O'Brien NEW YORK (Reuters) - Des pluies torrentielles ont provoqué vendredi des inondations à New York, perturbant le fonctionnement du métro et transformant certaines rues en lacs. Une alerte aux inondations a été émise, alors que jusqu'à 15 centimètres de pluie sont tombés dans certains quartiers, notamment à Brooklyn, Lower Manhattan et le Queens, a déclaré Zack Taylor, météorologue du National Weather Service (NWS). Ces précipitations extrêmes ont poussé la gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul, à déclarer l'état d'urgence à New York, à Long Island et dans la vallée de l'Hudson. "S'il vous plaît, prenez des mesures pour assurer votre sécurité et rappelez-vous de ne jamais tenter d'emprunter des routes inondées", a-t-elle écrit sur le réseau social X, anciennement Twitter. Le métro new-yorkais a été fortement perturbé, selon la Metropolitan Transportation Authority, l'agence qui gère les transports en commun de la ville. Le trafic a été complètement interrompu sur certaines lignes et de nombreuses stations ont été fermées. Des photos et des vidéos prises dans divers quartiers de New York montraient des véhicules submergés par les eaux dans des rues et des stations de métro inondées. (Avec la contribution de Rich McKay, rédigé par Frank McGurty; version française Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)