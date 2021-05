Des pêcheurs français manifestent au large de Jersey, Paris et Londres déploient des patrouilleurs

Crédit photo © Reuters

par Christian Lowe

PARIS (Reuters) - Des pêcheurs français ont manifesté jeudi à bord de dizaines de bateaux au large de l'île anglo-normande de Jersey, dans la Manche, pour dénoncer des restrictions sur leur accès aux eaux britanniques, amenant la France, après la Grande-Bretagne, à déployer deux patrouilleurs sur place pour éviter une aggravation de ces tensions nées du Brexit.

Une cinquantaine de bateaux de pêche français sont arrivés à l'aube devant le port de Saint-Hélier, à une vingtaine de kilomètres des côtes normandes, certains équipages ayant allumé des feux de détresse.

Au moins l'un d'entre eux a pénétré dans le port et a brièvement bloqué le passage à un ferry assurant la liaison entre les îles anglo-normandes et la Grande-Bretagne, distantes d'environ 140 km.

Les pêcheurs français, qui se sont défendus de vouloir bloquer l'activité de leurs homologues de Jersey ou de provoquer des violences, sont repartis vers la France dans l'après-midi, a annoncé Hugo Lehuby, représentant du comité régional de pêche de Normandie, à l'origine de cette opération.

Il a ajouté que les premiers retours des discussions entre les autorités de Jersey et les pêcheurs français n'étaient "pas très positifs".

"Les discussions sont toujours unilatérales. C’est toujours la faute de l’Etat français, donc de ce côté là, on n'avance pas", a-t-il dit à Reuters.

Le Royaume-Uni a accordé vendredi à 41 bateaux des licences de pêche qui délimitent notamment les zones et le nombre de jours en mer et définissent le type d'engins à utiliser pour les pêcheurs français au large de Jersey et Guernesey.

La France a dénoncé des conditions unilatérales et contraires selon elle à l'accord commercial post-Brexit conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Se disant "révoltée", la ministre française de la Mer, Annick Girardin, a menacé Londres mardi de mesures de rétorsion en rappelant notamment que l'approvisionnement en électricité des îles anglo-normandes dépendait pour l'essentiel de la France.

SYMBOLE DE SOUVERAINETÉ

Paris a déployé jeudi deux patrouilleurs maritimes au large de Jersey dans le cadre d'une mission de sécurisation, a indiqué la porte-parole de la préfecture maritime de la Manche et Mer du Nord, Marine Monjardé.

Les bateaux ont été envoyés sur zone pour "s'assurer que tout se passe en sécurité (...), pas du tout dans une logique d'escalade", a-t-elle précisé, évoquant notamment des risques d'avarie, de collision ou de chute d'homme à la mer avec le rassemblement des bateaux.

Le Royaume-Uni a lui-même envoyé dès mercredi deux navires de patrouille de la Navy, là aussi avec l'objectif affiché d'éviter une aggravation des tensions.

Alors que la pêche a été l'un des points les plus épineux des négociations qui ont abouti en décembre à un accord de dernière minute entre Londres et Bruxelles sur les relations post-Brexit, le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a fait de cette question un symbole de la souveraineté retrouvée du Royaume-Uni, a affirmé mercredi son "soutien indéfectible" à Jersey, tout en soulignant "la nécessité urgente d'une désescalade des tensions".

L'exécutif de Jersey assure que l'île a délivré de nouveaux permis de pêche conformément aux conditions prévues dans l'accord commercial post-Brexit.

Cette interprétation est contestée à Paris.

"Quand de nouvelles conditions sont appliquées alors qu'elles n'ont pas été prévues par l'accord, nous sommes justifiés à dire notre surprise, notre inquiétude et notre souhait que la situation soit très rapidement rétablie", a indiqué l'Elysée.

La Commission européenne a également appelé au calme. Une porte-parole a précisé que des discussions se poursuivaient entre l'exécutif européen et le Royaume-Uni pour parvenir à trouver une issue à ce différend.

(Avec Lucien Libert, Tangi Salaün, Elizabeth Pineau, Claude Chendjou et Bertrand Boucey à Paris, John Chalmers à Bruxelles; édité par Nicolas Delame)