Des pays européens dénoncent l'extension des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée

PARIS (Reuters) - Plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne, se sont dits vendredi "profondément préoccupés" par la décision d'Israël d'autoriser la construction de plus de 4.000 nouveaux logements dans les colonies de peuplement juif en Cisjordanie occupée.

Selon l'organisation pacifiste La Paix maintenant, le Haut Comité israélien de planification a donné son feu vert jeudi à la construction de 4.427 nouveaux logements, dont 2.791 de manière définitive.

Dans un communiqué conjoint, Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas et Pologne estiment que "ces nouvelles unités de logement constitueraient un obstacle supplémentaire à la réalisation de la solution des deux États", actuellement au point mort.

Les pays européens rappellent que "la colonisation est une violation flagrante du droit international et fait obstacle à l'établissement d'une paix juste, globale et durable entre les Israéliens et les Palestiniens".

"Nous demandons instamment aux autorités israéliennes de revenir sur cette décision", disent-il.

Les Européens appellent dans le même communiqué Israël à cesser "les démolitions et (les) évictions dont les populations palestiniennes sont victimes à Jérusalem-Est", notamment dans le quartier de Massafer Yatta.

Le communiqué a été diffusé au moment où des affrontements éclataient à Jérusalem pendant les funérailles de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh, tuée par une balle attribuée par les Palestiniens à un tireur d'élite israélien cette semaine lors d'un reportage en Cisjordanie.

(Rédigé par Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)