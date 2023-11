Des pays de l'UE, dont la France, veulent intervenir dans l'affaire du génocide des Rohingyas

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France, le Canada, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne ont annoncé leur intention d'intervenir dans l'affaire du génocide présumé que les autorités birmanes auraient perpétré contre les Rohingyas, portée devant la plus haute juridiction des Nations unies à La Haye. Les pays ont déposé une déclaration conjointe d'intervention auprès de la Cour internationale de justice (CIJ), citant leur "intérêt commun à la réalisation des fins supérieures de la convention", en référence à la convention de 1948 sur la prévention et la répression du génocide. "Nous nous concentrons en particulier sur la violence à l'encontre des femmes et des enfants", a déclaré la responsable allemande des affaires étrangères, Tania von Uslar, dans un message publié sur la plateforme X. Une enquête onusienne a conclu que la campagne militaire menée en 2017 en Birmanie, qui a déplacé 730.000 Rohingyas vers le Bangladesh voisin, avait comporté des "actes génocidaires". La Birmanie nie avoir commis un génocide et rejette les conclusions des Nations unies, les qualifiant de "partiales et erronées". Les autorités affirment que la répression visait les rebelles Rohingyas responsables d'attaques. La CIJ a rejeté les objections de la Birmanie à la procédure pour génocide en juillet l'année dernière, ouvrant ainsi la voie à des poursuites judiciaires. Les Maldives ont également rejoint les pays intervenants "en raison de la profonde inquiétude que leur inspirent 'les violations constantes des droits de l’homme et les agressions barbares perpétrées contre les musulmans rohingyas'". (Reportage Tassilo Hummel ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)