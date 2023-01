Des partisans de Bolsonaro envahissent le Congrès et le palais présidentiel à Brasilia

BRASILIA, 8 janvier (Reuters) - Des partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro ont franchi les barrages des forces de sécurité et envahi des ministères et le bâtiment du Congrès à Brasilia, selon une vidéo obtenue par Reuters et des images de diffusées localement.

Les manifestants ont également envahi le parking du palais du Planalto, selon CNN Brasil.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula Silva est actuellement en voyage officiel dans l'État de Sao Paulo. (Reportage Peter Siqueira, Adrian Machado et Tatiana Bautzer; Version française Elizabeth Pineau)