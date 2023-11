Des otages semblent avoir été détenus à l'hôpital Rantissi de Gaza, dit Israël

JERUSALEM (Reuters) - L'armée israélienne a diffusé lundi des vidéos et des photographies montrant, selon elle, des armes entreposées par le Hamas palestinien dans le sous-sol d'un hôpital pour enfants à Gaza, où elle pense en outre que des otages ont été détenus. Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, a déclaré qu'un centre de commandement et une armurerie comprenant des grenades, des vestes explosives et d'autres types d'explosifs entreposés par des combattants du Hamas avaient été découverts sous l'hôpital Rantissi, un établissement pédiatrique spécialisé dans le traitement des cancers. "Et nous avons aussi découvert des signes indiquant que le Hamas avait détenu des otages ici", a-t-il dit lors d'une conférence télévisée. "Nous enquêtons actuellement. Mais nous disposons aussi de renseignements qui corroborent cela." Le porte-parole de l'armée a montré des images de ce qui semble être un lieu de vie sommairement équipé, avec notamment une petite cuisine, ainsi qu'un conduit de tunnel menant, selon lui, au domicile d'un chef des forces navales du Hamas. "Le Hamas a pris le contrôle de toute cette zone et a mené sa guerre contre les Israéliens à partir de cet hôpital", a dit Daniel Hagari. Les soldats israéliens ont aussi découvert une moto présentant des impacts de balles, qui, a-t-il dit, semble avoir servi à ramener des otages vers la bande de Gaza lors de l'attaque surprise du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre. Le mouvement islamiste palestinien a tué environ 1.200 personnes et pris environ 240 otages lors de cette attaque, selon les autorités israéliennes. Israël a déclenché en représailles à cette attaque une intense campagne de bombardements aériens avant de lancer une incursion terrestre sur plusieurs fronts dans la bande de Gaza, concentrant ses efforts sur la ville de Gaza, dans le nord de l'enclave. Cette offensive a fait plus de 11.000 morts dans le territoire palestinien, selon les autorités sanitaires locales contrôlées par le Hamas. Israël accuse le Hamas de se servir des hôpitaux de Gaza et d'autres infrastructures civiles pour y dissimuler ses centres de commandement et des arsenaux, tout en utilisant les civils et les patients comme des boucliers humains. Des chars israéliens ont pris position lundi devant les portes de l'hôpital Al Chifa, le plus important de Gaza, où des centaines de patients attendent toujours d'être évacués. Le Hamas et les autorités hospitalières de Gaza rejettent ces accusations israéliennes. Le mouvement palestinien n'a pas réagi dans l'immédiat aux dernières affirmations du porte-parole de l'armée israélienne. Les Nations unies ont réclamé l'arrêt des attaques contre les installations de santé à Gaza. Israël affirme permettre l'évacuation des patients et des civils. (Rédigé par James Mackenzie, version française Bertrand Boucey)